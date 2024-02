Autonomia differenziata | Arci chiama alla mobilitazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota stampa dell”Avellino sulla questione dell’: “Lo scorso 23 gennaio al Senato viene approvato il progetto di legge sull’con il favore di 110 senatori rispetto ai 64 voti contrari. L’approvazione del senato segna una tappa decisiva nel processo di differenziazione delle nostre Eegioni nel Paese, che qualora passasse, ancheCamera, porterebbe ad un cambiamento storico della nostra Repubblica. L’, così come pensata, andrebbe ad attribuirelegislativa a Regioni a statuto ordinario sulle materie di competenza concorrente (ossia di competenza sia dello Stato che delle Regioni) e in tre casi di materie di competenza ...

Duro affondo di De Luca contro l' Autonomia differenziata : "Faremo le barricate , non ci faremo prendere in giro da questi squinternati"Continua a ... (fanpage)

Le accuse di Salvini al presidente della Campania Vincenzo De Luca : "per quel che riguarda i disservizi in Campania, rivolgetevi a chi ha governa to ... (fanpage)

Non mi ha appassionato – prosegue il consigliere regionale di opposizione – leggere, in questi giorni, dichiarazioni e ricostruzioni tutte protese a demolire l’autonomia differenziata, che sarebbe ...L'approvazione del provvedimento che dà attuazione all'autonomia differenziata è infatti destinato a spaccare in due il Paese, dando il via ad un progressivo sgretolamento della coesione sociale che ...Roma, 9 feb. (askanews) – “Pur essendo abbastanza abituati alle stravaganze verbali del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riteniamo inconcepibile che la presidenza regionale dell’Associazi ...