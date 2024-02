Aumenti a personale ATA e DSGA | Valditara | “Valorizziamo il contributo di tutto il personale”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nell’incontro che si è svolto ieri presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito con i rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale è stato tracciato il percorso per garantire, in attuazione del CCNL, tempi rapidi per l’attribuzione di posizioni economiche orizzontali, per i passaggi verticali dal profilo di collaboratore al profilo di operatore e per il passaggio da assistenti amministrativi facenti funzionealla nuova area di funzionari ed elevata qualificazione. L'articolo .