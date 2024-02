Aumentano le aggressioni Pene più severe La “vocazione“ per ora resiste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) S.O.S. arbitri. Se non è proprio emergenza, quasi ci siamo. La questione della “crisi vocazionale“ resta complessa (in parte si è cercata di risolverla con il “doppio tesseramento“ che ha incrementato gli iscritti), come è complicata la questione dell’abbandono precoce. Perché, numeri alla mano, sono davvero tanti, troppi gli associati che appendono il fischietto al chiodo entro il primo anno dal conseguimento dell’abilitazione. Federazione e vertici arbitrali sono al lavoro per riportare serenità nell’ambiente e fermare la fuga di giovani direttori di gara, ma servono da parte di tutti idee per aumentare la cultura arbitrale e il rispetto di chi va in campo. Inquietano i dati della passata stagione (in attesa di aggiornamenti su quella attuale): oltre 300 leagli arbitri, un aumento ben superiore al 30%. Le vittime soprattutto i ragazzi che dirigono nei ...