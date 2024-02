Attività | la Valdera cresce Segno positivo per il Cuoio E la Valdicecina arranca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La dinamica d’impresa nella provincia di Pisa ha registrato nel 2023 un incremento molto. È ciò che emerge dal report annuale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, che ha premiato i territori della, Valdarno e Zona del, con un saldo di + 92 imprese registrate al 31 dicembre. Fiore all’occhiello è la, dove Pontedera si dimostra il comune più vivace e in crescita con ben 28 nuove imprese. Un risultato che porta la città della Vespa sul podio provinciale, posizionandosi al secondo posto nell’intera provincia di Pisa per numero complessivo dimeno invece in, che registra un tasso negativo di crescita dello 0.6% e una perdita di 18 imprese nella sola Volterra. A trascinare la ...