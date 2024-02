Atti osceni dentro l’auto Denunciato a 81 anni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Compiedi fronte a una ragazza, ma la Polizia di Stato lo ha individuato e lo haper molestie ein luogo pubblico. Si tratta di un uomo di 81, risultato gravato da un precedente decreto penale di condanna per il reato di molestie. La cronaca, ancora una volta deve dunque occuparsi di un incredibile episodio nei confronti di una donna da parte di un uomo anziano. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, espletate le indagini, l’hanno deferito alrità giudiziaria a seguito di querela della persona offesa. La donna ha infriferito agli agenti come, negli ultimi due, in diverse occasioni, era stata molestata da una persona anziana che ha più volte tentato di ...

