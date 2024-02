Attacco hacker al sito per prenotare i ristoranti | rubate le password dei clienti A rischio anche le carte di credito

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 febbraio 2024)una cena al ristorante attraverso Opentable, una delle app più diffuse per il dialogo tra cliente ed esercente. E ritrovarsi risucchiato nel mondo diabolico del darkweb, con le proprie credenzialie messe all'asta sui forum criminali a cui si abbeverano truffatori e delinquenti di ogni genere. Una esperienza decisamente sgradevole, che porta a interrogarsi per l'ennesima volta sulla vulnerabilità dei nostri dati. Ma che in questo caso chiama in causal'atteggiamento mentale con cui affrontiamo il momento della scelta e della prenotazione del locale: un momento di piacere anticipato, con le endorfine già rivolte alla degustazione, il menu quasi già davanti agli occhi. E' possibile che in quei pochi secondi in cui si smanetta sullo smartphone già con l'acquolina in bocca, le cautele vengano meno: e invece bisogna ...