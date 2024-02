ATP Rotterdam 2024 | il tabellone | Sinner e un incredibile déjà vu al primo turno!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Jannikinizia ancora contro il neerlandese Botic van de Zandschulp: l’azzurro, testa di serie numero 1 del torneo di, di categoria ATP 500, esordirà contro lo stesso avversario incontrato alturno degli Australian Open, poi vinti dal tennista italiano. Al secondo turnopotrebbe incrociare la wild card transalpina Gael Monfils o un qualificato (o un lucky loser). Presenti anche altri due azzurri in: Lorenzo Musetti incontrerà un altro neerlandese, Tallon Griekspoor, mentre Lorenzo Sonego sfiderà il numero 6 del seeding, il bulgaro Grigor Dimitrov. I potenziali quarti di finale vedranno oppostial kazako Alexander Bublik e, nella parte alta del, il polacco Hubert Hurkacz al transalpino Ugo ...

Quando seguire il Sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024 , in programma da lunedì 12 a domenica 18 febbraio? Ecco ... (sportface)

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam , in programma sul cemento indoor della località olandese dal 12 al 18 ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale del Sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024 , evento in programma da lunedì 12 a ... (sportface)

Sorteggiato il Tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Rotterdam 2024 , in programma nella città olandese. L’unico tennista azzurro ai nastri di ... (sportface)

Sinner se la vedrà al primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam con van de Zandschulp . L'avversario più forte fino all'eventuale finale è Hurkacz. In ... (fanpage)

C'è stato il sorteggio del torneo olandese dove oltre all'altoatesino sono presenti anche Musetti, Sonego e Zeppieri ...Jannik Sinner inizia ancora contro il neerlandese Botic van de Zandschulp: l'azzurro, testa di serie numero 1 del torneo di Rotterdam, di categoria ATP 500, esordirà contro lo stesso avversario incont ...Jannik Sinner è già a Rotterdam. A meno di due settimane dall’epocale trionfo ...questo 2024 è già in Olanda per preparare al meglio l'ABN AMRO Open, il torneo ATP 500, in cui sarà la prima testa di ...