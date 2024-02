ATP Rotterdam 2024 | il tabellone | Jannik Sinner inizia ancora contro Botic van de Zandschulp

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam , in programma sul cemento indoor della località olandese dal 12 al 18 ... (oasport)

Jannik Sinner è già a Rotterdam. A meno di due settimane dall’epocale trionfo ...questo 2024 è già in Olanda per preparare al meglio l'ABN AMRO Open, il torneo ATP 500, in cui sarà la prima testa di ...È stato sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam: il quadro completo e il sorteggio di Sinner, Musetti e Sonego.Sinner se la vedrà al primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam con van de Zandschulp. L’avversario più forte fino all’eventuale finale è Hurkacz. In tabellone anche Rune, Rublev, Sonego e Musetti.