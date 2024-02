Atp Marsiglia 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 10 febbraio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di10. Si entra sempre più nel vivo del torneo francese, dove sono rimasti soltanto quattro tennisti a lottare per il titolo. Si parte alle 16:30 con la semifinale della parte alta del tabellone tra Hurkacz e Humbert. Di seguito ilcompleto. CENTRAL Ore 16:30 – (1) Hurkacz vs (4) Humbert a seguire – (3) Khachanov vs Rinderknech (2) Dimitrov SportFace.

Senza scampo Davidovich Fokina e Machac. Il francese e il polacco campione in carica si sfideranno in semifinale ...Il tennista bulgaro si è reso protagonista di un grande match contro Korda e poi di un bel gesto fuori dal campo ...Si chiude la giornata degli ottavi di finale dell'ATP 250 di Marsiglia. In programma c'erano ben cinque partite e non tutte sono andate secondo pronostico: le prime due teste di serie non hanno tradit ...