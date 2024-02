Atletico Madrid | lo sfottò di Ozil | 'Col cartellino blu giocheranno sempre in 6!'

L’ Atletico Madrid cade in casa in Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao: il gol del L’ex Toro Berenguer regala il successo agli ospiti Dopo lo 0-0 ... (calcionews24)

Il primo big match nella giornata 24 di Serie A è Roma-Inter: probabili formazioni, pronostico e come vedere la partita in streaming.L'ex centravanti di Atletico Madrid e Chelsea lo scorso anno ha militato nel Botafogo PORTO ALEGRE (BRASILE) (ITALPRESS) - Il Grêmio ...Il Milan deve guardarsi dalla concorrenza di Atletico Madrid e Liverpool per un obiettivo in difesa: è sfida a tre per il gioiello ...