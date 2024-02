Atletica | Shelly-Ann Fraser-Pryce annuncia il ritiro dopo Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024)-Ann, tre volte campionessa olimpica, hato la sua intenzione di ritirarsii Giochi di. “Mio figlio ha bisogno di me. Io e mio marito stiamo insieme dal 2008, ha fatto sacrifici per me. E grazie al suo supporto che ho potuto fare tutto ciò che ho fatto in questi anni. E ora è arrivato il momento di ricambiare”, ha dichiarato la vincitrice dei 100m a Pechino 2008 e Londra 2021 in un’intervista a Essence.com. La springer jamaicana oltre a tre ori (l’ultimo a Tokyo in staffetta), ha in bacheca anche altri quattro argenti e un bronzo olimpici. SportFace.