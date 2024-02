Atletica leggera - Cross Bedini convocato in Nazionale Andrà ai mondiali universitari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nicolò, classe 2002, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, neocampione italiano Under 23 sui 3mila metri al coperto, è statonellaazzurra per idiche si correranno in Oman, domenica 18 febbraio. Sul tartan al coperto del palasport di Ancona, seguito dal tecnico Francesco Fracassini, grazie a un’ entusiasmante progressione finale, aveva chiuso i quindici giri del percorso con il tempo di 8’04”54, stabilendo anche la miglior prestazione sulla distanza, sia personale che della ventennale storia della società biancoverde, fondata e presieduta da Graziano Poli. Insieme asono stati convocati, per il mondiale in Oman: Luca Ursano, Marco Granotto Fontana e Luca Alfieri, ...