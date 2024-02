Atalanta | domenica a Genova torna titolare Teun Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo – L’ritroverà il suo leader tattico Tuen. Il 26enne ‘tuttocampista’ olandese sia giovedì che venerdì ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo ed è pienamente recuperato dalla ferita da taglio, provocata da un tacchetto e suturata con diversi punti, subita in allenamento due settimane fa. Ferita che lo ha costretto a saltare le partite casalinghe contro Udinese e Lazio. Il numero 7 olandese da martedì era rientrato in gruppo, aumentando gradualmente il carico di lavoro sulla ferita appena cicatrizzata, riuscendo a calciare la palla senza dolore. Un ritorno importante quello dell’orange classe 1998, che in questo campionato in 19 presenze ha collezionato 5 gol e 3 assist, cui vanno aggiunti i due gol in Coppa Italia nella vittoria dell’al ...