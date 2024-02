Atalanta a Genova senza lo squalificato Ederson | Pasalic scala vicino a De Roon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo. Il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo del match contro la Lazio costa adun turno di squalifica: è stato infatti il quinto della sua stagione. E ha fatto scattare la sanzione, che l’ex Salernitana dovrà scontare domenica (11 febbraio) sul campo del Genoa. Sarà una situazione sostanzialmente nuova per Gian Piero Gasperini, che ad eccezione della prima assoluta contro il Sassuolo, della sfida d’andata col Rakow e del match di ritorno in Polonia, non ha mai fatto a meno del brasiliano nel suo undici titolare: l’ex Salernitana è un punto fermo. A Marassi però niente sodalizio con De, già rotto nel periodo in cui l’olandese si era spostato in difesa in emergenza: a prendere posto in mediana a fianco del vice-capitano nerazzurro sarà Mario, mentre Teun Koopmeiners dovrebbe fare il suo rientro ...