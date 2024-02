ASUSTOR | introdotti sui propri NAS la tecnologia WORM

(Di venerdì 9 febbraio 2024)e conferma ancora una volta ilo impegno sul fronte della sicurezza con l’introduzione suiNAS dellaIntrodotta con ADM 4.2.6, l’ultima versione del sistema operativo dei NAS, la(Write Once, Read Many) può essere applicata alle cartelle condivise, garantendo a dati particolarmente importanti un ulteriore livello di protezione. Tramite le cartelle condivise, infatti, è possibile impedire la modifica parziale o completa di file e dati in un determinato periodo di tempo, nel rispetto di prescrizioni e normative sulla conservazione dei documenti, ma anche a garanzia che dati e asset di particolare valore siano adeguatamente protetti da manomissioni non autorizzate e da ...

