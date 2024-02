Assunto da Atm lascia il posto fisso per trasferirsi a Viterbo | “Il costo della vita a Milano è insostenibile”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Simone Domenici ha deciso dire il suo lavoro come tranviere per l'Azienda trasporti milanesi perché lo stipendio che percepisce non gli permette di sostenere ildi: "Tutti vanno via. Siamo entrati in quattro nel deposito dove io sono in forze. Due sono andati via un anno fa. Io sto andando via adesso. Probabilmente anche il quarto si starà guardando attorno come fanno un po' tutti. Noi siamo rimasti per quattro anni, ma ci sono colleghi che sono andati via che avevano 28 anni d'esperienza", ha raccontato a Fanpage.it.