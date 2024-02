Associazione culturale Ezechiele | laboratori d’arte e cultura fino a giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arezzo, 9 febbraio 2024 – Un ricco programma diè quello che l’aps diretta da Andreina Giorgia Carpenito propone nel primo semestre del 2024 sia a Pergentino Spazio delle Arti, sia al Mosaico di Andreina - Centro Polivalente delle Arti. Le attività per bambini e adulti si svolgeranno ogni settimana, prendendo in esame varie discipline. Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo, è ubicato nell’ex oratorio dei Ss. Lorentino e Pergentino. Dalla fine del 2023 la sua gestione è stata affidata dalla Fraternita dei Laici adaps, che lo utilizza come luogo privilegiato e centrale per svolgere molti dei suoi corsi. Tutti i martedì, dalle ore 21 alle 22,30, la dottoressa ...