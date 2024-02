Assegno unico | tutti gli importi | maggiorazioni e nuove fasce ISEE 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Finalmente pubblicato il messaggio Inps con i nuoviper l’. Il Decreto 230/2021 con cui è stato istituito, a partire dal 1° marzo 2022, l’Universale (AUU), ha messo in chiaro che l’importo dell’stesso e le relative soglie(utili per determinare il diritto al sussidio e la somma mensile spettante agli aventi diritto) sono “adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita”.Come chiarito dall’Inps con la Circolare del 7 aprile 2023 numero 41, si prende a riferimento, per la rivalutazione deglie delle soglie, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ...