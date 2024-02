Assegno unico figli a carico | nuovi importi e soglie ISEE nel 2024 | conguaglio a febbraio Messaggio Inps

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'ha pubblicato glidell’e universale per iper il, adeguati alle variazioni dell’indice del costo della vita.AUU esono aggiornati sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio, il quale ha reso noto che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%. L'articolo .

In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui si parla nel precedente paragrafo, il pagamento dell'AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei ...