Assegno unico 2024 | nuove tabelle Inps | aumenti con rivalutazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’ha pubblicato leper l’recanti gli importi rivalutati sulla base dell’andamento dei prezzi registrato dall’Istat nel 2023: per l’anno in corso laapplicata è del +5,4%.e importi L’annuncio è stato fatto dall’Istituto previdenziale tramite il messaggio n. 572 dell’8 febbraio. Con l’adeguamento all’inflazione, l’importo massimo per l’e universale per i figli a carico (AUU) è di 199,4 euro (soglia Isee fino a 17.090,61 euro); l’importo minimo è di 57 euro (soglia Isee oltre i 45.574,96 euro)., conguaglio ...

Aumenta l'Assegno unico, è ufficiale: ecco tutti i valori degli incrementi annunciati dall'Inps e quali famiglie ne beneficeranno in maggior misura. L'Inps ha ufficializzato l'aumento dell'Assegno