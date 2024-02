Ascolti tv dell’8 febbraio | la terza serata di Sanremo 2024 resta stabile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Giovedì 8in primal’Italia si è sintonizzata su Rai 1 per ladi, condotta da Amadeus e Teresa Mannino che ha preso il testimone da Giorgia. Bilancio positivo sia per la prima che la secondadel Festival, almeno per quello che riguarda gli. A, comunque, non sono mancate le polemiche. Quest’anno riguardano John Travolta costretto da Amadeus e Fiorello a fare il Ballo del Qua Qua. Intanto il video della scenetta imbarazzante è sparito perché pare che nessuno abbia pensato di far firmare la liberatoria alla star. Il resto della programmazione televisiva ha visto su Canale 5 una nuova puntata della fiction turca, Terra Amara. Su Rai2 per gli amanti del ...