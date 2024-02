Ascolti tv | chi ha vinto nel preserale e access prime time

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degliin prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il. Si tratta dele dell’, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata. Chi hala sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sule l’come riportato da davidemaggio.it notizia in aggiornamentoSu Rai1 Prima Festival sigla 8.537.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie ...

La canzone di Geolier è una delle più ascoltate del Festival di Sanremo. Un successo annunciato per il giovane rapper napoletano che propone il brano «I p' me, tu p' te». La canzone è in napoletano ...Il servizio pubblico subisce un altro smacco con il Festival di Sanremo, dove la corsa agli ascolti scade nel ridicolo. E' caso John Travolta.