ASCOLTI TV 8 FEBBRAIO 2024 | LA TERZA SERATA DI SANREMO

(Di venerdì 9 febbraio 2024)TV 8· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane Speciale– xStorie Italiane Speciale– xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrima Festival +Start – x + x74°Festival di– x (x + x)Comm. – xGiovani -xOver – x 2023 – 9240 57.402022 – 9360 54.102021 – 7653 44.30Viva Rai2… Viva! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa ...

Ho ascoltato 30 canzoni, ma forse era un unico tormentone. E se a Sanremo persino John Travolta non firma la liberatoria per riproporre l’imbarazzante gag del Ballo del Qua Qua, significa che aveva ...il tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024 dal Teatro Ariston di Sanremo. Apre un Amadeus felice per gli ascolti eccezionali che ...L’analisi degli ascolti della terza serata sarà commentata come sempre ...Inoltre si attende il cast della fiction Mameli, in onda il 12 e il 13 febbraio su Rai 1, in più le attrici Elena Sofia Ricci ...