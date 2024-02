Ascolti Sanremo terza serata | 10 milioni e il 60 1% di share | Amadeus batte se stesso Meglio di lui solo Pippo Baudo

Continua speditissimo il Festival di Sanremo 2024 . Giovedì 8 Febbraio è andata in onda la terza serata della manifestazione annuale sulla Rai. Alla ... (zon)

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Di un siparietto intriso di pinkwashing (femminismo di facciata, ndr) le vittime di femminicidio e le sopravvissute se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di megl ...Sanremo, Elena Cecchettin contro l'esibizione del cast di 'Mare Fuori' Elena Cecchettin ha utilizzato le parole della scrittrice Carlotta Vagnoli per commentare quanto accaduto: "Le frasi ascoltate ...«Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina ...Cecchettin critica il momento di Sanremo in cui gli attori di "Mare Fuori" martedì hanno letto le parole scritte da Matteo ...