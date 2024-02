Arrualati in caso di guerra Presentato il progetto di legge per la riserva militare in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 – Indi, minaccia o stato d’emergenza chi verrebbe arruolato in. Chi dovrebbe combattere? Dopo la cancellazione della leva obbligatoria, l’ha solo soldati professionisti o volontari… Ma indi conflitto chi verrebbe mobilitato? Chi dovrebbe imbracciare le armi e “andare al fronte”? L’non ha dei riservisti (come invece altri Paesi) e ora si appresta però a crearli. Come? Attraverso una. Unada mobilitare rapidamente indi grave minaccia per la sicurezza del Paese o di stato d'emergenza: è quanto prevede ildialla Camera dal presidente della Commissione ...