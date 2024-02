Arriva lo smartphone dal killer price | Realme C67

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il nuovoC67 è una proposta interessante in un mercato deglidove le uscite si susseguono a ritmo vorticoso, ed è spesso difficile rilevare proposte concrete, con certi marchi che seguono l'hype più che la ricerca dell'equilibrio tra sostanza e valore. Non è il caso di, brand nato solo cinque anni fa, che nel giro di brevissimo tempo è diventato un best buy per gli utenti, specie giovani, centrando il segno con una mission semplice e concreta: fornire prodotti validi a un prezzo aggressivo. Con questo armamentario il brand cinese è diventato il quinto brand più veloce a raggiungere la milestone delle 200 milioni di spedizioni, entrando ufficialmente nell'elitario 200 Million Club a livello internazionale. La metà di questi numeri li ha macinati la Serie C, che ha raggiunto i 100 milioni di unità spedite, ...