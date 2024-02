Arriva la formazione digitale per i comuni di Agrigento

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - Lain Sicilia. Engineering, azienda leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, avvia un progetto didestinato all'Area Interna Sicani, coerente con le più recenti linee guida del Quadro Europeo per la Competenza(DigComp), che stabilisce il know-how necessario ai cittadini per godere di una buona qualità della vita, partecipare alla società democratica ed essere competitivi nel mondo del lavoro. Dall' 8 febbraio 2024, i quasi 50.000 abitanti dei 12della provincia di(Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula) ...

Pagamenti facili e soprattutto veloci con il nuovo bonifico europeo. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento Ue, già concordato con i governi, che mira a garantire ...E' tempo di ritornare in campo per il Pescara di Zeman. La squadra biancazzurra impegnata su un campo ostico di Gubbio in uno scontro valido per la zona play-off.(Adnkronos) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, avvia un importante progetto di formazione digitale destinato all’Area Interna Sicani, in Sicilia, coerente con ...