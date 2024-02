Arresti a Luogosano | Smantellata rete di spaccio di stupefacenti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Operazione antidroga scuoteper traffico dismantellano un mercato della droga attivo nel centro irpino Nella giornata di ieri, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di quattro misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di quattro persone residenti ingravemente indiziate di plurimi delitti di illecita detenzione e cessione di sostanzedel tipo hashish, marijuana e cocaina. In particolare, mediante complesse indagini caratterizzate da attività di intercettazione telefoniche, acquisizione di ...

Inizialmente le persone indagate erano 5 ma nel frattempo una è deceduta. Per le altre 4: arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla P.G.Ieri, dunque, per una coppia di coniugi è scattata la misura degli arresti domiciliari, mentre altri due indagati - un uomo e una donna - sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla PG.Ieri, dunque, per una coppia di coniugi è scattata la misura degli arresti domiciliari, mentre altri due indagati – un uomo ed una donna – sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla P.G..