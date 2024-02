Arrampicata sportiva | parte la Coppa Italia in diretta su Sportface TV

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Comincia questo weekend la nuova stagione delle competizioni nazionali di. L’attesa è finita e sabato 10 e domenica 11 febbraio farà il suo debutto al Crazy Center di Prato il circuito di, con la prima tappa che sarà dedicata alla specialità boulder. E per tutta la stagione, le gare – nelle quali vedremo all’opera anche i campioni della nazionale azzurra e in particolare membri della squadra Elite checipa alle selezioni olimpiche – saranno visibili insuTV, la nuova OTT di.it, che trasmetterà live in streaming la due giorni in terra toscana e tutti gli altri appuntamenti stagionali dell’. A Prato sisabato ...