Arianna Ninchi e Silvia Siravo presentano il loro libro Musa e getta Facciamo un gioco a Spazio5

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate) è un’antologia al femminile, curata daper la casa editrice Ponte alle Grazie. È anche un format fra teatro e editoria, per celebrare donne che hanno vissuto accanto a grandi uomini, che hanno vissuto accanto a grandi donne. Venerdì 23 febbraio 2024, ore 18.30 aa via Crescenzio 99D. “un” è la serata-evento pensata per festeggiare i tre anni del(eh, sì, sono passati già tre anni dalla sua uscita in libreria, nel febbraio 2021…). Una serata in cuinon spegneranno candeline, ...