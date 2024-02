Appello al 25esimo emendamento | Joe Biden rimosso dalla presidenza Usa?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prima il rapporto del procuratore speciale, che definisce Joeun "uomo anziano con limiti di memoria". Dunque, a stretto giro, una conferenza stampa convocata dal presidenteper difendersi dalle accuse. Peccato che proprio in quella conferenza stampa parli del "presidente del Messico Sisi". Voleva riferirsi ad Al Sisi, presidente dell'Egitto. L'ultima gaffe di una lunga serie, insomma. Uno scivolone che ha infuocato il dibattito negli Stati Uniti. I repubblicani passano infatti all'attacco, si appellano aldella Costituzione, quello che permette la rimozione di un presidente ritenuto "non idoneo" all'incarico. Attacco totale, insomma: esponenti repubblicani trumpiani, come la deputata Marjorie Taylor Greene, chiedono la "destituzione" del presidente dopo la pubblicazione del rapporto del ...