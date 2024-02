Anziana trovata morta in casa a Marnate | l’allarme dato dai vicini

Brescia – Tragedia della solitudine a Brescia , in via Marchetti, dove polizia di Stato e Vigili del fuoco hanno trovato oggi – domenica 4 febbraio – ... (ilgiorno)

Una donna è stata trovata morta questa mattina in un appartamento a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia . La vittima, Santina Delai di 78 ... (ilfattoquotidiano)

BARI – Il cadavere di una donna di 92 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato nella sua abitazione in via Galileo Galilei, strada periferica di Ruvo di Puglia, nel Barese.La donna potrebbe essere morta per cause naturali, ma gli inquirenti vogliono ricostruire l'ora del decesso. Viveva con la figlia ...Imbarazzo per Biden e le accuse di scarsa memoria, il dossier del procuratore speciale Hur sui documenti trattenuti dopo la vicepresidenza ...