Antonia | trama e trailer della serie Prime Video con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’accettazionemalattia come occasione per esplorare la propria psiche e conoscere meglio sé stessi.è la nuovain sei che il 4 marzo debutta su, con, coppia nella vita e ora anche sullo schermo.è realizzata da Fidelio e Groenlandia in collaborazione cone Rai Fiction, creata dalla stessa, che ne ha curato anche la la sceneggiatura, insieme a Elisa Casseri,? Carlotta Corradi, con la supervisione creativa di. Alla regiaMalta.è una ...

La sceneggiatura è di Salvador Perpiñá al fianco di Muruzábal. Di cosa parla Reina Roja Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza ...La trama e il cast di Regina Rossa Creata da Amaya Muruzábal e diretta da Koldo Serra (La casa di carta) con Julian de Tavira, Regina Rossa racconta la storia di Antonia Scott (Luengo), il cui QI di ...Riprese in corso per il film Hotel Napoli diretto dall’esordiente Pino Carbone e scritto da Maurizio Braucci. 4 settimane di riprese per raccontare Napoli come un albergo nelle cui stanze del purgator ...