Anno straordinario Ai soci 519 milioni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’utile netto di Banca Mediolanum nel 2023 ha toccato i 821,9, in aumento del 62% rispetto allo scorso. Grazie ai risultati il cda proporrà all’assemblea un saldo dividendo di 0,42 euro per azione, pari a circa 311. Considerando l’acconto di 0,28 distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2023 ammonta a 0,70 per azione, per un totale di circa 519, il 40% in più rispetto al 2022. È stato "unche definisco semplicemente, in particolare per il record di utile di esercizio – ha commentato l’ad Massimo Doris (nella foto) – Come tutto il settore bancario, nel 2023 abbiamo beneficiato del repentino rialzo dei tassi e del conseguente contributo derivante dal margine da interessi".