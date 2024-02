Annalisa fa ascoltare la versione in spagnolo di Sinceramente

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Esiste unaspagnola difra le pagine di SuperGuidaTv era stata chiara alla vigilia del Festival di Sanremo: “Penso all’Eurovision“. E così è. Durante una conferenza stampa di questa mattina ha infatti fattouna demo del suo singolo infain anteprima laspagnola del brano sanremese “” ##Sanremo #Sanremo24 #Sanremo2024 #pic.twitter.com/mTpDE1bGdK — Novella 2000 (@Novella 2000) February 9, 2024 Al momento però non è chiaro seha già registrato laspagnola o è ancora in work in progress. “Sono stati fatti diversi tentativi” – ha detto in ...

Annalisa è partita con i favori del pronostico a Sanremo 2024 e si giocherà la vittoria con Angelina Mango, le sue parole nel presentare commosa "Sinceramente".“Sinceramente”, il brano sanremese, è il più passato in radio, il più ascoltato su Spotify ed è al 75° posto nella classifica global di Spotify e uscirà anche in spagnolo. Fin qui i numeri, ora le ...Tra le favorite per la vittoria finale, la cantante di Savona ha parlato in conferenza stampa anche del suo amore per la musica anni Ottanta e di quanto è stato difficile facerla "per una ragazzina di ...