Annalisa | ecco il video ufficiale di Sinceramente | la canzone in gara al Festival di Sanremo

“ incinta ? Addirittura? No, non sono incinta “. Annalisa smentisce sul nascere i gossip circa una presunta gravidanza. Non è la prima volta che la ... (ilfattoquotidiano)

ecco la classifica determinata dalle radio e dal televoto: Geolier in testa con "I p'me, tu p'te", seguono Irama con "Tu no", Annalisa con ... (feedpress.me)

È tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul quarto appuntamento con la kermesse dedicata alla canzone italiana ...In Sicilia, con il concerto in programma il 26 luglio alla Villa Bellini di Catania, sarà tra i protagonisti della rassegna ‘Sotto il vulcano fest’ 2024 (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) ...Salita alla ribalta nel lontano 2011 grazie noto talent Amici, Annalisa è ad oggi uno dei volti noti della musica italiana. Bella e talentuosa, la nota cantante sta stregando tutti in questi giorni al ...