Angri | sequestrato il cantiere di Corso Italia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina i Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale è stato disposto il sequestro deldell’ex primo circolo didattico ubicato trae Via Cervinia nel Comune di, nonché la chiusura al traffico delle due strade. Il provvedimento magistratuale arriva a seguito di approfondimenti, perizie e rilievi operati da parte delle Fiamme Gialle nocerine e i tecnici di settore incaricati da questa Autorità Giudiziaria che hanno consentito di accertare l’omessa realizzazione di idonee strutture di contenimento del terreno circostante l’area di scavo o quantomeno, la previsione di adeguati margini di ...