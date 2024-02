Angelina Mango | video interviste e photocall Sanremo 2024 | «Sempre momento magico quando si fa musica»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il nostrodi oggi di, cone backstage: in gara al Festival dicon La noia, nella serata cover canterà La rondine del padre PinoVi presentiamo il nostrodi oggi di, cone backstage. Lei è in gara al Festival dicon il brano La noia, mentre nella serata delle cover canterà La rondine del padre Pino accompagnata dal Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Guarda tutte le nostreagli artisti in gara ae leggi tutti i nostri articoli sul ...