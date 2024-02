Angelina Mango | spunta il video emozionante di quando papà Pino e mamma Laura parlarono di lei a Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024)con "La noia" si è guadagnata il primo posto nella classifica della terza serata del Festival. Se ciò non bastasse a far capire quanto la 22enne sia amata possiamo aggiungere la standing ovation e il suo nome urlato alla fine della sua esibizione dal pubblico presente all'Ariston...

Luca Jurman , vocal coach, produttore ed ex professore di canto di “Amici” ha detto la sua sulle canzoni in gara […] (perizona)

Serata per serata è lei che regala emozioni alle beauty addicted, la favorita a Sanremo 2024 è un archivio vivente di look capelli e trucco che ... (vanityfair)

A Sanremo 2024 Angelina Mango è una delle favorite assolute al successo della kermesse musicale. Nella classifica della top five della terza serata ... (caffeinamagazine)

Angelina Mango , questa sera al Festival di Sanremo 2024 , canterà La Rondine per omaggiare suo padre. (comingsoon)

Geolier, Irama, Annalisa, Mahmood, Angelina Mango, Ghali, Amoroso, Il Tre, Mr. Rain. Uno che canta non si capisce cosa in un dialetto incomprensibile ad almeno cinquanta milioni di italiani, una che ...La terza serata del Festival di Sanremo vede Angelina Mango, Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre e Mr. Rain dominare la top 5. Tra gli ospiti, lo show di Mannino, il ritorno di Morandi e l'attesa per ...Questi i duetti che stasera si esibiranno sul palco dell'Ariston: Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani Geolier con Guè,Gigi D'Alessio e Luchè Dargen D'Amico con Babelnova Orchestra Emma Marrone con ...