Angelina Mango piace perché non è assimilabile a nessun altro a Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Uno spot pubblicitario in voga tempo fa recitava: “Solomi chiamo Maldini, non vuol dire che io sia nato calciatore”, con riferimento all’augusto padre del fuoriclasse. La genetica spiega qualcosa, certo non tutto, della (resistibile?) ascesa di, trionfatrice di Amici e oggi in pole position per aggiudicarsi il Festival di2024: nata in una casa di musica, tra il pop mediterraneo di papà Pino e la famiglia Matia Bazar della madre Laura Valente, la quasi 23enne ha vinto a mani basse la prova infrasettimanale della giuria demoscopica e delle radio, cedendo alla sola Loredana Bertè nella graduatoria dei media specializzati. Tutto provvisorio, certo, e molto dipenderà dal venerdì delle cover: làgioca ruffiana con “La rondine”, eredità paterna si spera senza il ...