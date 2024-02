Angelina | cover Mango Festival di Sanremo 2024 | Il testo del brano ”La rondine”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) IldelLa: nella quarta serata deldidedicata allesi esibirà con la canzone del padre,. Ecco il, ildeldi: LaLaè unmusicale di, estratto come primo e unico singolo dall’album Disincanto risalente al 2002. Ecco il: Ti vorrei, ti vorreiCome sempre ti vorreiNotte farà, mi penseraiMa tu che ne sai dei sogni, mmhQuelli son miei, non li vendoChe ne sai, che ne saiChissà che mi scriveraiForse un addio, o forse noMa tu che ne sai ...

Al fianco di Amadeus come co-conduttrice ci sarà Lorella Cuccarini. La serata, come da tradizione, è dedicata alle cover e ai duetti. A votare saranno tutte e tre le componenti di voto: sala stampa, ...I Big in gara si preparano per la serata delle cover, dove interpreteranno insieme a uno o più ...Spesso sono proprio gli artisti a chiederlo e gli viene concesso. Tranne che ad Angelina Mango. La ...All'Ariston Angelina omaggerà il padre cantando "La rondine" nella serata delle cover. La cantautrice, nata a Maratea nel 2001, è reduce, dopo essersi classificata seconda all’edizione 2022 di Amici, ...