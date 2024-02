Andrea Ciceri | Il mio calcio in avanti tutto coraggio e velocità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Per me ilè prima dila più grande passione che coltivo fin da bambino. Per questo non posso allenare se non mi diverto. E mi diverto solo se ho a che fare con ragazzi che ci mettano sempre fame e entusiasmo nell’allenarsi e nel provare a vincere contro tutti". Tanto sacrificio, parecchie soddisfazioni, qualche caduta, poche copertine:47 anni, lodigiano, è uno di quegli allenatori che in maniera superficiale vengono definiti di “categoria“, nel senso che conosce come pochi ildilettantistico. Ma ha avuto anche la soddisfazione di affrontare la serie C dopo una storica promozione conquistata nell’estate del 2022 con il Sangiuliano City. L’avventura nella terza serie durò poco, fu “esonerato“ e richiamato qualche mese dopo dalla famiglia Luce. A fine stagione, ...