Ancora violenza a scuola | nonno e padre aggrediscono la preside per aver sospeso una 13enne

Una persona si trova sotto le macerie di un hotel di tre piani distrutto nella notte in un attacco russo nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina ... (ilsole24ore)

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all'interno di una scuola , in provincia di Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 14.20 al centro ... (orizzontescuola)

Ancora violenza nel parco delle Cascine : in tre rapinano un 50enne

Firenze, 1 febbraio 2024 – Ancora violenza nella zona delle Cascine a Firenze. Un 50enne, che lavora in un ristorante in centro, è stato rapinato in ... (lanazione)