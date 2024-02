Ancora nebbia in agguato Camion contro uno scuolabus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) LENO (Brescia) Il tir si scontra con lo, ma per fortuna i venti bimbi a bordo sono illesi. Paura ieri mattina per un incidente che ha coinvolto une il pulmino giallo che gira tra le frazioni di Leno per accompagnare i bimbi in classe. Mancavano pochi minuti alle otto e nella Bassa, come accade spesso in questo periodo, c’era unache si tagliava il coltello. Lo sè avvenuto in località Cascina Feniletto di sotto, in aperta campagna. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Verolanuova, intervenuti per i rilievi, il tir, che trasportava concime, si è immesso sulla via principale uscendo da una stradina laterale proprio nel momento in cui transitava lo. In quel punto la strada è stretta, la visibilità era appunto assai ridotta, e ci sarebbe ...