Ancona | si avvicina il confronto con l’Olbia La risalita può e deve ricominciare da qui

(Di venerdì 9 febbraio 2024) C’è la partita-Olbia che sia passi svelti e l’urgenza per i dorici di conquistare i tre punti contro la penultima in classifica non spazza via i malumori della piazza derivanti dal balbettante calciomercato di gennaio, ma almeno li accantona. Arriva la partita, nuova occasione per Gatto e compagni per dimostrare che il valore di questa squadra non corrisponde all’attuale posizione in classifica, e dunque per risollevarsi, per rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive, per ritrovare slancio, gioco, punti, gol e sorriso. Non sarà facile, ma intanto il recupero di Mondonico, Prezioso e Saco mette tre frecce in più nella faretra di Gianluca Colavitto, che ieri mattina in allenamento al Paolinelli ha provato nuovamente il 4-3-3, suo modulo di riferimento. Perché abbia abbandonato il 4-3-3 nelle ultime quattro partite, ma anche a ...