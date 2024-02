Anche i cani soffrono per un lutto | come lo manifestano e come aiutarli

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Provare dolore dopo unnon è certo una caratteristica prettamente umana.i nostri amici a quattro zampe possono soffrire profondamente per la perdita di un compagno umano o animale. Isono creature empatiche che formano legami significativi con i membri della loro famiglia e con altri animali domestici. Quindi è importante riconoscere e affrontare il loro dolore in modo appropriato. Isono sensibili agli stati emotivi dei loro proprietari e degli altri animali della famiglia. Quando un membro della famiglia – umano o animale – muore, ipossono manifestare segni di, tra i quali: Cambiamenti nell’appetito: alcunipossono perdere l’appetito o mostrare una diminuzione dell’interesse per il cibo dopo la perdita di un ...