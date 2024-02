Anche dormire fa bruciare calorie | quante? Ecco la formula per calcolarle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si pensa che persiano necessarie estenuanti ore di attività fisica in palestra o all’aperto ma non è così:un’attività semplice comeimplica un dispendio calorico. Dunque, buone notizieper i più sedentari ma, per calcolare in modo esatto leperse nel sonno è necessario tenere in considerazione alcuni fattori. L’organismo consumain qualsiasi momento: respirare, mantenere una temperatura costante, digerire esono tutte attività che richiedono un dispendio energetico. Questo consumo calorico relativo alle funzioni vitali viene identificato sotto il nome di metabolismo basale ed è la principale fonte con cui un essere umano spende. Ora, una ...