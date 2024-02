Amici Cucciolotti Le Olimpiadi degli animali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) di Marina Santin "La collezione di figurine– spiega l’editore Dario Pizzardi – è ormai diventata tra i collezionisti di figurine una sorta di evergreen, che più green non potrebbe essere, perché dal 2007 attraverso le sue pagine i bambini da 0 a 100 anni in su compiono avventurosi viaggi alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della Natura, con gli immancabiliNasoni". E quest’anno più che mai. In occasione dellee Paralimpiadi di Parigi 2024, la collezione diventa un’edizione speciale dedicata alledella Natura e racconta le prestazioni atletiche dei campioni a 2, 4, 6 e 8 zampe, con le pinne o le ali, insegnando il rispetto della natura e. E non solo. Invita anche a partecipare alle ...