Amici 23 | le fragilità di Sarah e il suo periodo difficile | “Non uscivo | ero chiusa”

(Di venerdì 9 febbraio 2024)23 è tornato in onda con il suo ultimo appuntamento settimanale con il daytime, questo pomeriggio, venerdì 9 febbraio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in questa nuova puntata del talent con gli allievi della scuola più amata d’Italia? Ve lo raccontiamo qui di seguito…23, la classifica del ballo del televoto La nuova puntata della striscia quotidiana di23 si è aperta con l’esito del televoto della gara di ballo. Ecco la classifica stilata dal pubblico: Nicholas 20,3% Gaia 16,8% Marisol 16,6% Lucia 12,3% Dustin 10,2% Kumo 9,5% Giovanni 8,5% Sofia 5,8% Nicholas non si aspettava di essere così in alto ma crede che la gente si sia rivista in lui e lo abbia capito. Sofia invece si aspettava di essere ultima perché crede di non essere molto amata dal pubblico. Gaia si è detta molto contenta mentre Giovanni non ...