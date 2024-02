Amici 23 | ecco quando inizierà il serale!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Habemus data della prima puntata del serale di! Pochi istanti fa dai palinsesti Mediaset è arrivata la data di inizio dell’ambitissimo serale del talent di Maria De Filippi. La fase finale del programma partirà sabato 23 marzo 2024! ? Serale #23: al via dal 23 marzo —NEWS (@i news) February 9, 2024 Chi saranno gli allievi che otterranno le agognate magliette? Non ci resta rimanere sintonizzati sulle puntate che andranno in onda ogni domenica. E per i più curiosi… occhio alle anticipazioni. L'articolo proviene da Isa e Chia.